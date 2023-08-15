Rus rublesinin erimesine karşılık faizde olağanüstü yükseliş kararı!

Rusya Merkez Bankası, rublenin değer kaybetmesine karşı acil müdahalede bulundu. Banka, taban faiz oranını 8,50'den yüzde 12'ye yükseltti. Karar metninde, yüksek faizin amacının fiyat istikrarına yönelik riskleri sınırlamak olduğu belirtildi. Para birimi olan rublenin değer kaybı, savaş maliyetleri yükseldiğinde ve ihracatı keskin bir şekilde düştüğünde hızlandı.





Dolar/ruble kurunun Pazartesi günü psikolojik orandaki 100 sınırını geçtiği görülmüştü. Bu gelişmenin hemen öncesinde Kremlin'de ekonomi danışmanı olarak görev yapan axim Oreshkin, rubledeki değer kaybından merkez bankasını sorumlu tutmuştu.

Geçen ay Rusya merkez bankası faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'e çıkarmıştı.