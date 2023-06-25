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Rus Savaş Uçakları Suriye'de Sebze Pazarını Bombaladı: 9 Ölü

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Rus Savaş Uçakları Suriye'de Sebze Pazarını Bombaladı: 9 Ölü
Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib Valiliği'ne bağlı Cisr el-Şuğur'da bir sebze pazarını bombaladı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı. Suriye Sivil Savunma Vakfı, saldırıların barış yanlısı siviller arasında terörü yaymayı amaçlayan sistematik bir politika olduğunu belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Rus Savaş Uçakları Suriye'de Sebze Pazarını Bombaladı: 9 Ölü

Rusya'da kaosun etkileri devam ederken Rus savaş uçakları Suriye'de saldırılarına devam etmektedir. Suriye'nin İdlib Valiliğine bağlı Cisr el-Şuğur'da bugün Rus savaş uçaklarının bir sebze pazarını bombalaması sonucu 9 kişi hayata gözlerini yumdu. Saldırıda yaralanan 30 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Suriye Sivil Savunma Vakfı tarafından yapılmış olan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki pazarları, çiftlikleri ve yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sivillerin istikrarını tehdit ettiği belirtilerek saldırıların barış yanlısı siviller arasında terörü yaymayı ve yaşamlarını engellemeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma saldırıların sonlandırılması ve faillerden hesap sorulması için çağrıda bulunuldu.

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