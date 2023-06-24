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Rus Savaş Uçakları Suriye'nin Lazkiye Kentine Saldırdı

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Rus Savaş Uçakları Suriye'nin Lazkiye Kentine Saldırdı
Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıkta olan Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi. Suriye Sivil Savunması tarafından yapılmış olan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil yaşamını yitirdi.

Rus Savaş Uçakları Suriye'nin Lazkiye Kentine Saldırdı

Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıkta olan Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi. Suriye Sivil Savunması tarafından yapılmış olan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil yaşamını yitirdi. Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı ortamda bulunan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlemiş olduğu belirtildi.

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