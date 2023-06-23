Rusya, 48 Kişinin Ülkeye Girişini Yasakladı

Rusya, aralarında Allan'ın da olduğu 48 politikacı, gazeteci ve iş insanının ülkeye girişini yasakladı. Yaptırım uyguladığı kişileri Batı tarafından yürütülen 'Rusofobik' kampanyanın parçası olmakla suçlayan Rusya, yaptırımların, Rusya vatandaşlarına 'siyasi maksatlarla' uygulanan yaptırımlara karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.