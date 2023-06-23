Rusya, 48 Kişinin Ülkeye Girişini Yasakladı
Ankara ABC'nin haberine göre Rusya, aralarında Allan'ın da olduğu 48 politikacı, gazeteci ve iş insanının ülkeye girişini yasakladı.
Rusya, yaptırım uyguladığı kişileri Batı tarafından yürütülen 'Rusofobik' kampanyanın parçası olmakla suçlarken yaptırımların, Rusya vatandaşlarına 'siyasi maksatlarla' uygulanan yaptırımlara karşılık gerçekleştirildiği bildirildi.
Allan, yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada, 'Bu zor zamanda Ukraynalı ailelerinin yanındayız.' dedi.
Rusya, 16 Haziran'da aralarında gazeteciler, uzmanlar ve iş insanlarının da bulunduğu 121 Avustralyalıya yaptırım uygulama kararı almıştı.
Avustralya hükümeti, bugün de Malezya Hava Yollarına ait 'MH17' sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 kişiye seyahat yasağı ve çeşitli yaptırımlar getirmişti.
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