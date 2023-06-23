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Rusya, AB'nin Yeni Yaptırım Paketini Gayrimeşru Olarak Nitelendirdi

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Rusya, AB'nin Yeni Yaptırım Paketini Gayrimeşru Olarak Nitelendirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yeni yaptırım paketinin gayrimeşru olduğunu açıkladı. Buna karşılık olarak Rusya, AB kurum ve yetkililerinin ülkeye giriş yasağı uygulayan listesini genişletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yeni yaptırım paketinin gayrimeşru olduğunu açıkladı. Buna karşılık olarak Rusya, AB kurum ve yetkililerinin ülkeye giriş yasağı uygulayan listesini genişletti. Yaptırım listesi, AB ülkelerinden kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluşlarının temsilcileri, Ukrayna'ya silah ve teçhizat yardımında bulunan AB vatandaşları, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan sorumlu Avrupa yapılarının temsilcileri ile genişletildi. AB parlamenterlerinin de yaptırım kapsamına alındığı bildirildi. Ancak yaptırıma tabi tutulan kişi ve kuruluşların sayı ve isimlerine yer verilmedi.

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