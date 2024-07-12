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Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye destek! İlişkilerin normalleşmesi hayati önem taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Zaharova, bölgedeki tüm ülkelere işbirliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 22:36
Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye destek! İlişkilerin normalleşmesi hayati önem taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme sürecine dair attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

NORMALLEŞME SİNYALLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Zaharova, Türkiye'nin son dönemde Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımlar attığına dikkat çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hazır olduklarına dair sinyaller verdiğini ifade eden Zaharova, "Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Zaharova, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASTANA FORMATININ ÖNEMİ

Zaharova, Astana formatının Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu belirterek, "Astana formatında Türk ortaklarımızla yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu. Astana süreci, Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasını ve siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesini amaçlıyor.

Zaharova, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecinde, Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgedeki diğer ülkelerin de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli olduğunu belirtti. "Bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." diyerek bölgedeki tüm ülkelere işbirliği çağrısında bulundu.

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından kritik bir öneme sahip. Bu normalleşme süreci, Suriye'deki insani krizin hafifletilmesi ve mültecilerin geri dönüşü gibi önemli konularda ilerleme sağlanmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, bölgedeki terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin artırılması ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi açısından da önem arz ediyor.

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