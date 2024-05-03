Rusya'dan Ukrayna'da kimyasal silah şoku! ABD: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma zehirli gaz kullanıldı!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bomba haber, Ukrayna savaşında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bakanlık, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatları sırasında uluslararası yasaklara aykırı olarak zehirli gaz kullandığını açıkladı. Bu iddialar, 150'den fazla ülkenin imzaladığı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği anlamına geliyor.



Birinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Kloropikrin: İddiaya göre Rus kuvvetleri, Ukraynalı askerlere karşı Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir kimyasal silah olan kloropikrin kullandı. Kloropikrinin solunduğunda akciğerlere ciddi zararlar verebilen bir boğucu ajan olduğu ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği biliniyor.

Ukrayna'da Kimyasal Silah Stratejisi Mi?: ABD Dışişleri Bakanlığı, bu tür kimyasalların kullanımının, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri stratejisinin bir parçası olduğunu ve bu silahların, Ukrayna güçlerini tahkim edilmiş pozisyonlarından çıkarmak ve cephe hattında taktiksel avantajlar elde etmek için kullanıldığını öne sürdü.

Bağımsız Gözlemciler de Doğruluyor: Rusya bu suçlamaları kesin bir dille reddetse de, Ukrayna yetkilileri ve bağımsız gözlemciler, Rus kuvvetlerinin bu tür silahları kullanmış olabileceğine dair güçlü kanıtlar sundu.

Ukrayna'da Kimyasal Silahların Kullanımı: Bir Savaş Suçu Mu?: Bu iddialar doğrulanırsa, Rusya'nın kimyasal silah kullanımı uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu olarak değerlendirilebilir. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne göre, taraf devletler kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, biriktirilmesi veya stoklanması, kimyasal silahların kullanımı veya kullanılması ve kimyasal silahların transferi veya diğer şekilde kullanılmasına izin verilmesi yasaktır.

Ukrayna'da Kimyasal Silahların Kullanımı Neye Mal Olacak?: Bu durumun, Ukrayna savaşında önemli bir dönüm noktası olması ve uluslararası alanda büyük bir tepki çekmesi bekleniyor. Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması ve uluslararası bir soruşturma başlatılması gündeme gelebilir.