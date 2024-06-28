Bist 100
10.680,91 1%
DOLAR
32,9 0,09%
EURO
35,25 -0,18%
ALTIN
2.448,83 0,14%

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı ve hükümete tam destek verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya'daki darbe girişimini kınayarak hükümete tam destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 00:55
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı ve hükümete tam destek verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya'daki son askeri darbe girişimini kınayarak, Bolivya hükümetine tam destek verdiklerini açıkladı. Lavrov'un Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği bu tutum, uluslararası ilişkilerde yeni bir gelişme olarak öne çıktı.

LAVROV'UN AÇIKLAMALARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov, Bolivya'daki darbe girişimini kınayarak, egemen devletlerin anayasal temellerini baltalayan her türlü eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca Lavrov, Bolivya hükümetine tam ve sarsılmaz destek verdiklerini de ifade etti.

Telefon görüşmesinde, Bolivya'nın kalkınması için ülkenin içinde bulunduğu güçlerin birleşmesi gerektiği vurgulandı. Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenilir stratejik ortağı olarak Bolivya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. İki ülke arasında haziran ayında yapılan anlaşmalara bağlı kalmayı teyit ettiler.

DARBE GİRİŞİMİ VE YAŞANAN GELİŞMELER

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga liderliğindeki bir grup askerin gerçekleştirdiği askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce'nin hükümetinin kararlı tepkileri ve halkın sokaklara dökülmesiyle sonuçsuz kaldı. Darbe girişimi uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin kınamasıyla karşılandı.

Lavrov'un açıklamaları, uluslararası alanda darbe girişimine karşı güçlü bir duruş sergileyen bir dizi tepkinin parçası oldu. Birçok ülke, Bolivya'nın egemenliğine ve demokratik süreçlerine destek mesajları yayınladı. 

İLGİLİ HABERLER

Listede varsanız yaşadınız! SGK'dan erken emeklilik müjdesi geldi

Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

İş Bankası müşterilerine 7.500 TL para iadesi verilecek! 4 gün içinde başvuru şartı var

Denizbank’ta 50.000 TL ödeme! Sadece çalışanı ilgilendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Listede varsanız yaşadınız! SGK'dan erken emeklilik müjdesi geldi

O bankaya başvuranlar 500 TL para iadesi alıyor! Başvuru için son 5 gün

Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! İş arayanlara müjde geldi

Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

1 milyon TL altı sıfır otomobiller bu listede! Listeye bakmadan kararınızı vermeyin

Asgari ücret zammı bekleyenler dikkat! Asgari ücret kararı bu sabah duyuruldu

Araç sahiplerine müjdeli haber verildi! Tamı tamına yüzde 50 indirim yapılacak

TCDD'den personel alımı duyurusu geldi! Düz memur, hareket memuru ve sürveyan alımı yapılacak

Denizbank’ta 50.000 TL ödeme! Sadece çalışanı ilgilendiriyor

İş Bankası müşterilerine 7.500 TL para iadesi verilecek! 4 gün içinde başvuru şartı var

Sokak lezzetinin birebir aynısı oluyor! Sokak mısırının gizli tarifi ortaya çıktı

Resimdeki farklı çaydanlığı 10 saniyede bulun! Gözlerinizi kamaştıracak bulmaca testi