Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı ve hükümete tam destek verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya'daki son askeri darbe girişimini kınayarak, Bolivya hükümetine tam destek verdiklerini açıkladı. Lavrov'un Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği bu tutum, uluslararası ilişkilerde yeni bir gelişme olarak öne çıktı.



LAVROV'UN AÇIKLAMALARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov, Bolivya'daki darbe girişimini kınayarak, egemen devletlerin anayasal temellerini baltalayan her türlü eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca Lavrov, Bolivya hükümetine tam ve sarsılmaz destek verdiklerini de ifade etti.

Telefon görüşmesinde, Bolivya'nın kalkınması için ülkenin içinde bulunduğu güçlerin birleşmesi gerektiği vurgulandı. Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenilir stratejik ortağı olarak Bolivya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. İki ülke arasında haziran ayında yapılan anlaşmalara bağlı kalmayı teyit ettiler.



DARBE GİRİŞİMİ VE YAŞANAN GELİŞMELER

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga liderliğindeki bir grup askerin gerçekleştirdiği askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce'nin hükümetinin kararlı tepkileri ve halkın sokaklara dökülmesiyle sonuçsuz kaldı. Darbe girişimi uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin kınamasıyla karşılandı.

Lavrov'un açıklamaları, uluslararası alanda darbe girişimine karşı güçlü bir duruş sergileyen bir dizi tepkinin parçası oldu. Birçok ülke, Bolivya'nın egemenliğine ve demokratik süreçlerine destek mesajları yayınladı.

