Rusya uçağında bana dokundu kavgası!

Rusya'da Domodedovo Havaalanı'na inen yolcu uçağında sosyal mesafe kavgası yaşandı. Aceleyle inmek isteyen bir yolcu diğer yolcuya çok yaklaşınca kavga çıktı. Çıkan kavgada ise yumruklar havada uçuştu.

Rusya uçağında bana dokundu kavgası!
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Soçi-Moskova seferini yapan ve Domodedovo Havaalanı'na iniş yapan yolcu uçağında iki kişi, sosyal mesafe kuralı çiğnendiği için birbirine girdi.

Rusya uçağında bana dokundu kavgası

Uçağın Havalimanı'na inişi sonrasında uçaktan inmek için acele eden bir yolcunun bir başka yolcuya fazla yaklaşması ve o sırada diğer yolculara da çarpması yüzünden önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönerken yumruklar havada uçuşmaya başladı. Havalimanı güvenliği kavgaya müdahale etmek istedi fakat başarılı olamadı. Kavga eden iki yolcu daha sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Merkezde acele ettiği belirtilen yolcuyla kavga eden kişinin verdiği ifadesinde "Bana dokundu" diyerek sosyal mesafenin korunmadığını söylediği öğrenildi.
 


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