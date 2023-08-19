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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 500 bin asker öldüğü iddiası!

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 500 bin asker öldüğü iddiası!
Ukrayna'da yaklaşık bir buçuk yıldır süren savaşta her iki taraftan yaklaşık olarak 500 bin askerin hayatını kaybettiği veya yaralandığı iddia edildi.

Amerikan (ABD) medyası, Ukrayna savaşında şimdiye kadar her iki taraftan yaklaşık 500.000 askerin öldürüldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, geçen yıl şubat ayında bir Rus saldırısıyla başlayan savaşta yaklaşık 300 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı ve Rus askeri kayıpları Ukrayna'nın kayıplarını geçti. DW Turkey News, çatışmalarda yaklaşık 120.000 Rus askerinin öldüğünü ve 170.000 ila 180.000 arasında yaralandığını açıkladı. Ukrayna tarafında ise yaklaşık 70.000 askerin öldürüldüğü ve 100.000 ila 120.000 arasında yaralandığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 500 bin asker öldüğü iddiası

"Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde İddia Edilen Gelişmeler"

Bu arada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın güneydoğusundaki köylerin 27 Temmuz gününden bu güne kadar ilk kez Rus işgalinden kurtarıldığı belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu bölgede Ruslar tarafından yoğun bir şekilde mayın döşendiğini e Rus kuvvetlerinin bölgedeki savunma çevresini önemli ölçüde güçlendirdiğini kaydederek, böyle bir hava desteği olmadan bölgeye yapılan işgalin yankı uyandırdığını söyledi. 

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