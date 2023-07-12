  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Rusya, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıkıyor

Rusya, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıkıyor

Yayınlanma:
Rusya, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıkıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve G7 tarafından ülkeye verilmesi planlanan güvenlik garantilerine karşı çıktı. Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının Rusya'nın güvenliği açısından tehlike yaratacağını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatı ve bunun Rusya'ya karşı kullanılması durumunda Rusya'nın belirli adımlar atacağını ifade etti.

Peskov: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Tehlikeli Olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve G7 tarafından ülkeye verilmesi planlanan güvenlik garantilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığına olumsuz yaklaştıklarını belirterek, bu durumun Rusya'nın güvenliği açısından tehlike yaratacağını söyledi.

Peskov: Güvenlik Garantisi Rusya'nın Güvenliğine Tecavüz Etmek

Peskov, Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesinin uluslararası güvenliğin bölünmezliği ilkesini hiçe saymak olduğunu ifade etti. Rusya'nın güvenliği açısından tehlikeli olan bu durumun, uluslararası ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Peskov: Misket Bombası Kullanımı Rusya'yı Adımlar Atmaya Zorlar

Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatı ve ülkenin bunu Rusya'ya karşı kullanması olasılıklarını da değerlendiren Peskov, bu durumun Rusya'yı belirli adımlar atmaya zorlayacağını söyledi. Bu tür silahların kullanılması, uluslararası ilişkilerde gerilim yaratma potansiyeline sahip.

Dünya
Fransa, Ukrayna'ya Askeri Destek Vermeye Devam Ediyor
Fransa, Ukrayna'ya Askeri Destek Vermeye Devam Ediyor
Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğini onayladı!
Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğini onayladı!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsveç'in NATO Üyeliği ve F-16 Satışı Hakkında Konuştu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsveç'in NATO Üyeliği ve F-16 Satışı Hakkında Konuştu
İngiltere Kralı 3. Charles İskoçya Ziyaretinde Protesto Edildi
İngiltere Kralı 3. Charles İskoçya Ziyaretinde Protesto Edildi
Cezayir'deki Kurtuluş Savaşı ve Bağımsızlık Yıl Dönümü
Cezayir'deki Kurtuluş Savaşı ve Bağımsızlık Yıl Dönümü
Dünyaca ünlü giyim markasından kötü haber! Resmen iflas etti: Tüm şubeleri kapanıyor
Dünyaca ünlü giyim markasından kötü haber! Resmen iflas etti: Tüm şubeleri kapanıyor
Almanya'da şaşırtan olay! Her yıl 9 bin euro çöpe gidiyor: Gerçek ortaya çıktı
Almanya'da şaşırtan olay! Her yıl 9 bin euro çöpe gidiyor: Gerçek ortaya çıktı