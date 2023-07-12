Rusya, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıkıyor

Peskov: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Tehlikeli Olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve G7 tarafından ülkeye verilmesi planlanan güvenlik garantilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığına olumsuz yaklaştıklarını belirterek, bu durumun Rusya'nın güvenliği açısından tehlike yaratacağını söyledi.

Peskov: Güvenlik Garantisi Rusya'nın Güvenliğine Tecavüz Etmek

Peskov, Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesinin uluslararası güvenliğin bölünmezliği ilkesini hiçe saymak olduğunu ifade etti. Rusya'nın güvenliği açısından tehlikeli olan bu durumun, uluslararası ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Peskov: Misket Bombası Kullanımı Rusya'yı Adımlar Atmaya Zorlar

Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatı ve ülkenin bunu Rusya'ya karşı kullanması olasılıklarını da değerlendiren Peskov, bu durumun Rusya'yı belirli adımlar atmaya zorlayacağını söyledi. Bu tür silahların kullanılması, uluslararası ilişkilerde gerilim yaratma potansiyeline sahip.