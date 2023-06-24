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Rusya Wagner Birlikleri İlerlerken Moskova'da Tedbirler Alındı

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Rusya Wagner Birlikleri İlerlerken Moskova'da Tedbirler Alındı
Rusya'nın Wagner birlikleri kuzeye ilerlerken, Rus birlikleri birçok yola hendekler kazarak ilerleyişlerini engellemeye çalıştı. Moskova'da ise güvenlik tedbirleri artırıldı.

Rusya Wagner Birlikleri İlerliyor

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in başlattığı silahlı ayaklanma sürerken Rostov'dan yola çıkan Wagner birlikleri kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Voronej bölgesi ve Lipetsk kentine yaklaşmasıyla Rus birlikleri birçok yola hendekler kazmaya başladı. Sivil araçların da kente giriş çıkışları zorlaştı.

Moskova'da Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Moskova'nın kritik noktalarında tedbirler alındı. Rus kuvvetlerinin zırhlı araçları stratejik noktalara gönderildi. Rus kolluk kuvvetleri de Kremlin ve bakanlık binalarının yer aldığı noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Moskova'nın girişlerine hafriyat araçları ve kamyonlar yerleştirilerek Wagner ilerleyişini engellemek için tedbirler alındı.

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