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Rusya'da işsiz açığı mahkumlar ile kapatılacak!

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Rusya'da işsiz açığı mahkumlar ile kapatılacak!
Rus otomobil üreticilerindne birisi olan Avtovaz, aldığı bir kararda işçi açığını kapatabilmek adına zorunlu çalışma cezasına çarptırılan mahkumları işe almayı planladıklarını bildirdi. Bilindiği üzere; Rusya'da işsizlik oranı Nisan'da yüzde 3,3'e düşerek tarihin en düşük seviyesini görmüştü.

Rusya'nın en büyük otomobil üreten şirketlerin başında gelen Avtovaz, fabrikasında mahkumları işçi olarak çalıştırmak istiyor. Rusya'nın Samara bölgesi için Federal Hapishane Servisi'nden (FSIN) yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şirket yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı belirtildi.

“ZORUNLU ÇALIŞMA CEZASI ALANLAR”

Avtovaz, üretimi Eylül ayına kadar %28 ve Ocak ayına kadar %40 artırmayı hedefliyor. Şirket, Rusya'nın en popüler olan markalarından birisi Lada otomobillerinin üreticisi olarak biliniyor. 1966'da kurulan şirket, o zamandan beri Rusya'nın en büyük otomobil üreten şirketi haline geldi.

Rusya'da işsiz açığı mahkumlar ile kapatılacak!

Açıklamada, şirketin FSİN temsilcilerinden bölgedeki zor iş piyasası koşulları ışığında zorunlu çalışma cezasına çarptırılan mahkumların işe alınmasına yardımcı olmalarını istediği belirtildi.

İŞSİZLİK TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Rusya'da işsizlik oranı Nisan'da %3,3'e düşerek tarihin en düşük seviyesini gördü. Rusya lideri Vladimir Putin, Nisan ayında yaptığı açıklamada, bazı sektörlerde çalışan işçi bulmanın çok zorlaştığını söylemişti.

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