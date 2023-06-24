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Rusya'da Wagner Krizi Tırmanıyor: Lipetsk Valisi Askeri Konvoyu Duyurdu

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Rusya'da Wagner Krizi Tırmanıyor: Lipetsk Valisi Askeri Konvoyu Duyurdu
Rusya'da özel güvenlik şirketi Wagner'in Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yaptığı silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 'vatana ihanet' olarak nitelendirildi. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.

Rusya'da Wagner Krizi Tırmanıyor

Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu. Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Wagner grubu sosyal medya hesaplarından, karayollarında hareket eden Wagner'e ait askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığını iddia eden paylaşımlar yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

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