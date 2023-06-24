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Rusya'da Wagner Savaşçılarına İlişkin Gelişmeler

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Rusya'da Wagner Savaşçılarına İlişkin Gelişmeler
Rusya'da Wagner savaşçıları Rostov-na-Donu'da nöbet tutarken, Voronej'de bir petrol deposunda yangın çıktı. Güvenlik önlemleri artırılırken Moskova'da hayat normal akışıyla devam ediyor.

Rostov-na-Donu'da Wagner Savaşçıları Nöbet Tutmaya Devam Ediyor

Rostov bölgesi Rostov-na-Donu şehrindeki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner savaşçıları, sokaklardaki kritik noktalarda nöbet tutuyor. Bölgeden çekilen bazı görüntülerde, Wagner savaşçılarının şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla nöbet tuttuğu, halkın ise rahatça hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların savaşçılarla sohbet ettiği ve zırhlı araçların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiği gözleniyor. Bölgede zaman zaman patlama seslerinin geldiği iddia ediliyor.

Voronej'de Petrol Deposunda Yangın Çıktı

Wagner'in girdiği bir diğer bölge Voronej'de ise bir petrol deposunda yangın çıktı. Yangının sebebi hususunda açıklama yapılmazken yangına 100'den fazla ekip ve 30'dan fazla itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Güvenlik Önlemleri Artırılırken Moskova Sessiz Kalmaya Devam Ediyor

Sosyal paylaşım sitelerinde, kara yollarında hareket eden askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Yine sosyal paylaşım sitelerinde Rus ordusuna ait uçak ve helikopterlerin Wagner üyeleri tarafından düşürüldüğü yönünde görüntüler paylaşılıyor ve iddialar dillendiriliyor. Ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılırken başkent Moskova'da ise AA muhabirlerinin izlenimlerine göre durum sakin ve hayat normal akışıyla sürüyor.

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