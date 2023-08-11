Rusya'dan, 47 yıl sonra bir ilk! Ay'a Soyuz 2.1v roketini fırlattı..

Rusya, su kaynakları aramak için 1976'dan beri ilk kez Ay'a sonda gönderdi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan bşr açıklamada başkent Moskova'nın 5 bin 500 kilometre kadar doğusundaki Vostochny Cosmodrome'dan Luna 25 uzay aracını taşındığı Soyuz 2.1v roketinin uzaya fırlatıldığı bildirildi.





Başarılı bir lansmanın ardından yörüngeye girdikten sonra, Luna 25'in 21 Ağustos'ta ayın güney kutbuna inmesi planlanıyor. Luna 25, kozmik ışınların ve elektromanyetik radyasyonun ay yüzeyindeki etkilerini araştırmak ve su kaynaklarını aramakla görevli olarak ay yüzeyinde yaklaşık bir yıl geçirecek.





Roscosmos başkanı Yuri Borisov, Luna 25'in barışçıl amaçlarla aya gönderildiğini ve 2027, 2028 ve 2030'da aya bir gezici göndermeyi planladığını söyledi.