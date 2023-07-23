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Rusya'dan flaş karar: Tahıl karidoru anlaşması tamamen bitti

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Rusya'dan flaş karar: Tahıl karidoru anlaşması tamamen bitti
Son dakika haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Türkiye'nin girişimiyle oluşturulan Karadeniz tahıl koridoru artık aktif değil! Ukrayna'da mahsur kalan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için hayati önem taşıyan anlaşma sona erdi. Rusya, şartlar yerine getirilirse anlaşmaya dönebileceğini açıkladı. Detaylar haberimizde...

Son dakika gelişmesine göre, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna'da mahsur kalan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için Karadeniz'de Türkiye'nin de girişimiyle oluşturulan tahıl koridoru sona erdi. Anlaşmanın süresi birkaç kez uzatılmış olmasına rağmen, Kremlin'den yapılan açıklama ile koridorun artık yürürlükte olmayacağı resmen duyuruldu. Rusya, şartları kabul edilirse anlaşmaya dönmeyi düşündüğünü bildirdi.

PUTİN ŞART KOŞTU

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kararla ilgili açıklama yaparak Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirildiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü de durumu doğrulayarak tahıl anlaşmasının fiilen son bulduğunu ve Rusya'nın ilgili şartlar yerine getirilirse derhal anlaşmaya geri döneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Putin'i Ağustos ayında Türkiye'ye misafir etmeye hazır olduklarını ve Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikir olduklarını belirtmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte anlaşmanın sona ermesi, Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerin önemini arttırmış durumda.

Tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesi, bölgedeki insani durumu etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Tüm taraflar arasındaki müzakerelerin sonuçları merakla beklenirken, bölgedeki tahıl sevkiyatının nasıl etkileneceği konusu da gündemin odak noktasında yer alıyor.

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