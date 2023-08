Rusya'nın isyankar askeri Wagner'in şifreli mesajları ifşa oldu

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'da tarihin en uzun 24 saati yaşandı. Ukrayna'daki savaş Rus lider Putin'in emriyle devam ederken, Moskova Wagner'in isyanıyla güne başladı.

Wagner'in Yevgeni Prigojin komutasındaki kuvvetleri Rostov'un kontrolünü ele geçirdi ve Moskova'ya doğru ilerleyerek Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilkine neden oldu. Başkentte kırmızı alarm verildi ve sosyal medyadaki görüntülerde, tıpkı 1941'de Nazilerin saldırdığı gibi başkentin girişine kazılmış savunma hendekleri görüldü.

Fakat, korkulduğu gibi bir sonuç meydana gelmedi. Kriz 24 saat geçmeden çözüldü. Wagner'in Rusya'ya dönen şefi Prigojin'in nerede olduğu bir sır olarak kalsa da Wagner'in gizemli mesajı Rusya'yı bir kez daha endişelendirdi. Bir Amerikan düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren nstitute for the Study of War (ISW), yayınladığı raporda Vladimir Putin'in Prigojin ile olan anlaşmasının bu ayın başlarında çöktüğünü belirtti.





Kremlin kaynaklarıdan edinilen bilgilerde ise yüzlerce Wagner askerini Rusya'ya geri getirildi. Bu paralı askerlerin çoğunun Moskova yakınlarındaki bölgelere otobüsle sevk edilmesi, Rus lidere karşı yeni bir darbe yapılacağı endişelerini artırıyor.

British Express gazetesinde yer alan bir haberde; "Otobüs dolusu paralı askerler Rusya'ya döndüğünde Wagner'in şifreli mesajları Putin'de panik yaratır." ifadeleri kullanılırken paralı askerlerle ISW şifreli bir mesajda "İletişime geçin. Yeni emirler her an gelebilir" şeklinde ifadelerin olduğu belirtildi.

Şifreli mesaj, Rusya'ya geri gelen paralı askerlerin çoğunun bu ayın sonuna kadar "etkinleştirileceğini" belirtiyordu.