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Rusya'nın lideri Putin Almanya Başbakanı Merkel’in yanına elinde çiçeklerle geldi!

Görev süresi sona ermeden tüm yurt dışı ziyaretlerini tamamlamaya çalışan Almanya Başbakanı Angela Merkel, son durak olarak Rusya'ya gitti. Burada Rus lider Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Merkel'in yanına rus lider ellerinde çiçeklerle geldi.

20 Ağustos 2021 Cuma 19:34
Rusya'nın lideri Putin Almanya Başbakanı Merkel’in yanına elinde çiçeklerle geldi!
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermeden önce daha öncesinde planlanmış olan yurt dışı ziyaretleri gerçekleştiriyor. Son ziyaretini Rusya'ya yapan Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya geldi.


Rus lider Putin ile görüşmeye geldiği Moskova'da önce resmi bir törenle karşılanan Merkel, Kremlin Sarayının bahçesinde Putin ile bir araya geldi. Sarayın bahçesindeki 'Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan iki lider daha sonra sarayın içerisine geçti ve bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında önce Rusya Lideri Putin, Başbakan Merkel'in beklediği yere ellerinde çiçeklerle geldi. Basın açıklaması öncesinde karşılıklı olarak birbirlerine sıcak mesajlar veren Merkel ve Putin daha sonra basına karşı konuştular. Rusya lideri Putin'in yaptığı açıklamada Almanya'nın, Rusya için önemli bir ülke olduğunu belirterek diğer Avrupa ülkeleri arasında da iyi bir ortaklık yaptıklarını söyledi. Konuşmada, Almanya ile Rusya arasında giderek artan ticarete de vurgu yapıldı.

 


Son Güncelleme: 20.08.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinZiyaretAngela Merkelçiçek
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