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Schengen istatistikleri açıklandı: Türkiye'ye en çok 'RET' Almanya'dan!

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Schengen istatistikleri açıklandı: Türkiye'ye en çok 'RET' Almanya'dan!
AB ülkelerinin Türkiye'den yapılan başvuruları reddetme oranları, Schengen Anlaşması istatistiklerine göre belirlendi. İşte Türkiye'nin talebine en çok karşı çıkan ülkeler..

Türkiye'den AB üye ülkelerine yapılan vize başvurularının yüksek ret oranı uzun süredir tartışılıyor. Çok fazla tepki gören ret oranlarında olan fazlalığı ise Schengen istatistiklerinde yer alan rakamlar yeniden ortaya koydu.

Schengen vizeleri hakkında bilgi veren 2022 Schengen istatistik verilerine göre Almanya, geçtiğimiz yıl, Türkiye'den yapılan vize başvurularının %40'ını reddetti. Türkiye'nin yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine gönderilen 120 bin 876 adet vize başvurusunu incelemeye alan Almanya, 48 binden fazla başvuruyu reddederek Türk vatandaşlarına en fazla vize reddini onaylayan ülke oldu.

Schengen istatistikleri açıklandı Türkiye'ye en çok 'RET' Almanya'dan!

"Tüm başvuruların yüzde 21'i reddedildi"

Rapora göre, Türkiye'den AB ülkelerine gönderilen 223 bin 699 başvurudan sadece 174 bin 929'u alındı ??ve bunların %78'i çoklu başvuru oldu. Genel olarak, geçen yıl Türkiye'den Schengen vizesi başvurularının %21,4'ü reddedildi.

Sonuçlar, Almanya'dan sonra en çok vize başvuru işlemi alan unanistan'ın 164.829 başvurudan yaklaşık 16.000'ini reddettiğini gösterdi. En fazla başvuru alan dört ülke arasında Yunanistan, %9,6 ile en az vize reddine sahip ülke oldu.

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