Seçim yarışından çekilmeyeceğini belirten Biden yine gaf yaptı: "Trump'ı 2020'de yeneceğim"

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Seçim yarışından çekilmesine yönelik baskılara ve kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Biden, yarıştan çekilmeyeceğini ve kazanacağını belirtti. Ancak konuşmasında yaptığı gaflar, toplantının en çok konuşulan anlarından biri oldu.



BİDEN'DAN ÇEKİLME YORUMLARINA YANIT

Joe Biden, Wisconsin'deki başkanlık kampanyası toplantısında, Donald Trump'la yapılan canlı yayın tartışmasının ardından ortaya çıkan spekülasyonlara değindi. Biden, "Biden ne yapacak diye soruyorlar. İşte size söylüyorum. Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım." ifadelerini kullandı. Bazılarının, halkın verdiği oyları umursamayarak kendisinin yarıştan çekilmesini istediğini belirten Biden, bu talepleri reddettiğini vurguladı.

TRUMP'A YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Biden, konuşmasında eski Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Trump'ı 2020'de yeneceğim." şeklinde yaptığı gafla dikkat çeken Biden, Trump'ı "en büyük yalancı ve en büyük tehdit" olarak nitelendirdi. Trump'ı sadece bir suçlu değil, aynı zamanda tek başına bir suç dalgası olarak tanımladı.

Biden, münazara gecesi yaşadıklarıyla ilgili olarak da "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum." dedi. Trump'ın mikrofonu kapalıyken bile bağırmasının dikkatini dağıttığını belirten Biden, o gece kontrolü sağlamakta zorlandığını ifade etti. Münazarayı tekrar izleyip izlemediği sorusuna ise "Sanırım izlemedim." yanıtını verdi.

Başkanlık kampanyası süresince yaşıyla ilgili eleştirilerle sık sık karşılaşan Biden, bu eleştirilere de yanıt verdi. "Başkanlık döneminde başarılar elde ederken çok yaşlı değildim." diyen Biden, Trump'ı yenmek için de çok yaşlı olmadığını belirtti. Biden, "Yere düşünce kalkması gerektiğini bilen biriyim. 190 dakikalık bir münazaranın 3,5 yıllık yapılan işleri silmesine izin vermem." ifadelerini kullandı.



PUTİN'E KARŞI TAVRI

Biden, kendisini eleştirenlere karşı da sert bir duruş sergiledi. Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya net bir yanıt vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğini ve "Ben Putin'i indiren adamım." diyerek dikkat çekti. Eleştirilerle ilgili olarak ise, söz konusu kişilerin "neden bahsettiğini" bilmediğini belirtti.

SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLMEYECEĞİNİ VURGULADI

Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi. Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceği sorusunu ise "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum." şeklinde yanıtladı. Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini, aynı zamanda dünyayı yönettiğini vurguladı. "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Biden'ın Wisconsin'deki konuşması, hem destekçileri hem de eleştirmenleri tarafından dikkatle izlendi. Seçim yarışındaki kararlılığını bir kez daha vurgulayan Biden, Trump'a karşı sert eleştirilerini sürdürdü. Ancak gafları ve yaptığı açıklamalar, seçim kampanyasında yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.