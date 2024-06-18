Şiddetli yağış heyelana neden oldu: 9 kişi vefat etti!

Çin’in güneyinde yer alan Fucien ve Guangdong eyaletinde meydana gelen heyelana yönelik yerel yönetim açıklama yaptı. Fucien eyaletine bağlı Vuping ilinde yaşanan heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi. Şehirde iki gündür devam eden sağanak sonucu yaşanan toprak kaymaları 378 evin yıkılmasına ve 880 hektarlık arazinin de zarar görmesine neden oldu.



Guangdong eyaletinde yer alan Meycou ilinde yaşanan sağanak ise sele yol açtı. Selle birlikte meydana gelen heyelanlarda en az 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin mahsur kaldığı ve 15 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Meycou’nun il merkezine bağlı ilçe ve köylerde ise 130 bin haneye elektrik sağlanamadığı bildirildi.

Afetten etkilenen bölgelerde 3 helikopter ve 200 görevlinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarılırken, eyalette bulunan İnci Nehri’nin kollarından gelen su Hanciang Nehri'ni taşırdı! Taşan nehir nedeniyle 11 bin kişi ve Guicou’da da 1100kişi tahliye edildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bölgeye turuncu alarm ilan ederek fırtına ve sel tehlikesi olduğunu anımsattı.