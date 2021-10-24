Sıfır emisyon hedefi koyan Suudi Arabistan'dan petrol kararı!

Suudi Arabistan Hükümeti, küresel ısınmayla ilgili hazırladığı sıfır emisyon hedefine yönelik takvimi açıkladı. Riyad'da düzenlenen çevre konferansı panelinde bir konuşma yapan Veliaht Prens Muhammed bin Salman, söz konusu sıfır emisyon hedeflerine 2060 yılına kadar ulaşmayı istediklerini söyledi.

Cumartesi günü Riyad'da düzenlenen çevre konferansına katılan ve burada bir konuşma yapan Veliaht Prens Muhammed bin Salman, söz konusu duyuruyu yaparken petrole olan bu denli bağımlılık olan yerkürede hem iklimlendirme hem de deniz suyunun tuzdan arındırılabilinmesi için çok sayıda fosil yakıt ihtiyacı olan ülkelerinde emisyon durumunu aza indirebilmenin ne kadar zor olabileceğini anlattı.

Emisyonların yönetilebilmesi ve bunları daha da aza indirebilmek için gerekli teknolojilerin varlığını aynı zamanda küresel enerjiyle ilgili piyasalardaki güvenliği güçlendirmek için öncü bir rol olacaklarını söyleyen Prens Salman, söz konusu sıfır emisyon hedeflerine ise 2060 yılına kadar ulaşmak istediklerini kaydetti.

Konuyla ilgili bir konuşma yapan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman ise, Suudi, hükümetin 2030 yılına kadar tüm karbon emisyonlarında yıl içinde 278 milyon ton düzeyinde bir azaltma hedeflediğini ve bunun da eski hedeflerini neredeyse iki katından fazla olduğunu söyledi. Prens Abdülaziz, ülkenin yerel şebekesinde bulunan güneş ve rüzgar enerjilerinin toplam paylarını 2030 yılına kadar yüzde 50 oranına çıkarmak istediklerini vurgulayarak enerjinin geri kalanın doğal gazdan karşılamak istediklerini ifade etti.