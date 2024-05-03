Somalia'da şiddetli yağışlar sonucu binlerce kişi evini terk etti

Somali'de son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar, ülkede ciddi bir insanî krize yol açıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, yağışların etkisiyle en az 8 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.



Özellikle Hiran bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sellerin oluşmasına neden olurken, Şabel Nehri'nde taşkın riski artıyor. Bölge sakinlerinden Abdiaziz Muhammed Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından bu yıl da aynı riskle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Ömer, ailesiyle birlikte başka bir bölgeye göç etme kararı aldıklarını belirtti.

Ülkede son günlerde meydana gelen seller nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl ekim ile aralık ayları arasında yaşanan sellerden ise 2,4 milyon kişi etkilenmiş ve 110 kişi yaşamını yitirmişti.

Somali dışında, Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi komşu ülkeler de şiddetli yağışların etkisi altında, sel felaketleri ve göçlerle başa çıkmaya çalışıyor.