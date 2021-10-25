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Sudan'da bir grup asker, hükümete darbe girişiminde bulundu!

Sudan'da bir grup asker, ülke yönetimindeki koalisyon hükümetinin ortağı ve bazı parti liderlerini rehin aldığı bildirildi. Ülkede gerçekleştirilen darbe girişimin hemen ardından Sudan'lı partiler sivil itaatsizlik çağrısı yapılırken Meslek Odalar Birliği'nden yapılan duyuruda halk sokağa çağırıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:15
Sudan'da bir grup asker, hükümete darbe girişiminde bulundu!
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Doğu Afrika ülkelerinden biri olan Sudan'da sabah saatlerinde bir grup asker, Başbakan ve bazı koalisyon liderlerini rehin aldı. Yapılan darbe girişiminin duyurulması sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile iktidar koalisyon ortağı Özgürlük ve Değişim Güçleri partisinden bazı yöneticilerin gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiği bildirildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Başbakan Abdullah Hamduk'un darbe girişimini reddetmesinden dolayı tutuklandığı ve askerler tarafından da bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılırken siyasi parti liderleri ve vekiller darbe girişimin sivil itaatsizlik olarak nitelendirdi. Sudan Meslek Odalar Birliği ise, yaptığı son dakika duyurusunda halka sokaklara inin çağrısında bulundu.


Hükümete karşı gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası Hartum'daki bazı bölgelerde protestolar başlarken bazı yolları kapatan göstericiler lastik yakarak trafiği kapattı. Ülke genelinde yaşanan askeri hareketlilikten sonra intenet ve telefon hatlarında kesintiler yaşandığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

21 Eylül tarihinde Sudan'da gerçekleştirilen askeri darbe girişim sonrasında iktidarın asker ve sivillerin birbirlerine yönelik ağır eleştirilerde bulunmuş ve siviller askerin yönetimden çekilmişti. Ordu ise hükümetin feshedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla siyasi ortamda gerginliği daha da artırmıştı.

Fesih talepleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde halk protesto gösterileri düzenlemeye başlamış, asker de hükümetin istifasını isteyerek daha kapsamlı yeni bir hükümet kurulmasıyla ilgili baskısına devam etmişti.

 


Son Güncelleme: 25.10.2021 11:15
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Anahtar Kelimeler:
SudanDarbe GirişimiBaşbakanAskeri Darbe
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