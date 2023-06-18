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Sudan'da Taraflar Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı

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Sudan'da Taraflar Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı
Sudan'da çatışan tarafların vardığı ateşkese ilişkin Suudi Arabistan-ABD ortak açıklamasına yer verildi. Sudan ordusu ve HDK'nin 3 günlük ateşkes anlaşmasına vardığı kaydedilen açıklamada, ateşkesin yerel saatle yarın 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Sudan'da Taraflar Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı

İstanbul Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, Sudan'da çatışan tarafların vardığı ateşkese ilişkin Suudi Arabistan-ABD ortak açıklamasına yer verildi. Sudan ordusu ve HDK'nin 3 günlük ateşkes anlaşmasına vardığı kaydedilen açıklamada, ateşkesin yerel saatle yarın 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı. Tarafların ateşkes süresince savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kullanmaktan, topçu ateşinden ve herhangi bir askeri ikmal faaliyetinden kaçınacağı ve insani yardım çalışmalarını kolaylaştıracağı belirtildi.

Sudan'da Ordu ile HDK Arasındaki Çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti. HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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