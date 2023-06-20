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Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyle 500 Bin Kişi Ülkeyi Terk Etti

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Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyle 500 Bin Kişi Ülkeyi Terk Etti
Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan çatışmalar nedeni ile ülkeden ayrılanların sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ülkede yaşanan iç çatışmalarda şimdiye kadar 500 bin kişinin Sudan'ı terk ettiğini ve 2 milyon kişinin de yerinden edildiğini açıkladı.

Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyle 500 Bin Kişi Ülkeyi Terk Etti

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan çatışmalar nedeni ile ülkeden ayrılanların sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ülkede yaşanan iç çatışmalarda şimdiye kadar 500 bin kişinin Sudan'ı terk ettiğini ve 2 milyon kişinin de yerinden edildiğini açıkladı.

Ülkeden ayrılanların 365 bininin Mısır ve Çad'a göç ettiğini ve Sudanlıların diğer komşu ülkelere gitmeye sürdüğünü aktaran Grandi, “Bu göçün durmasını istiyorsak silah sesleri susmalı” dedi. Mısır ve Çad'a gitmekte olan Sudanlıların büyük çoğunluğunun suya ulaşımı olmadığını, yorgun ve tıbbi yardıma muhtaç olduklarını vurgusunu yapan Grandi, göçmenlerin ihtiyaçlarının daha sık artmadan karşılanması gerektiğini izah etti.

Sudan'daki çatışmalar nedeni ile ABD'nin 1 buçuk milyar dolar bağışta bulunduğunu açıklayan Grandi, uluslararası yardım fonlarının ivedili bir şekilde Sudan'a ve komşu ülkelere sağlanması çağrısı yaptı. Dünya Göç Günü kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmış olan Grandi ayrıca 35 milyon insanın savaş, şiddet, işkence ve ayrımcılık nedeni ile ülkelerini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Göçmenlerin yaşamlarını savunma ve koruma hakkı olduğunu söyleyen Grandi, göçmenlere hayatlarını yeniden kurmaları için fırsatların sunulması ve cesaretlerine saygı duyulması gerektiğini aktardı.

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