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Suudi Arabistan'a 1,6 Milyon Hacı Adayı Giriş Yaptı

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Suudi Arabistan'a 1,6 Milyon Hacı Adayı Giriş Yaptı
Suudi Arabistan'a 1,6 milyon hacı adayının giriş yaptığı açıklandı. Hacı adaylarının 1,5 milyonu hava yoluyla, 60 bin 617'si kara yoluyla, 6 bin 830'u deniz yoluyla ülkeye giriş yaptı. Suudi Arabistan, 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram'da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısını artırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan'a 1,6 Milyon Hacı Adayı Giriş Yaptı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, dün akşama kadar kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bunların 1 milyon 559 bin 53'ünün hava yoluyla, 60 bin 617'sinin kara yoluyla, 6 bin 830'unun da deniz yoluyla geldiği aktarıldı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2,4 milyon olarak açıklanmıştı.

Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram'da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.

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