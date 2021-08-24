Tahliye için Kabil'e giden Ukrayna uçağının kaçırıldığı öne sürüldü!

Afganistan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesi için Kabil havalimanına uçak gönderen Ukrayna'nın gönderdiği uçağın kaçırıldığı iddia edildi. Bu iddia ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin tarafından ortaya atıldı.

Yenin, geçtiğimiz hafta meydana gelen olay sonrası yaptığı açıklamasında vatandaşların tahliyesi için gönderilen uçağın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 1 hafta önce kaçırıldığını, kaçırılan uçağın İran’a iniş yapmasının sağlandığını söyleyen Yenin, kaçırıldığını öne sürdüğü uçağın İran'dan tekrar Ukrayna'ya getirilip getirilmediğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Bu iddialar ise havacılık çevreleri Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yalanlandı. Bakanlık sözcüsü Oleg Nikolenko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kabil’de yada başka yerlerde kaçırılan bir uçakları olmadığını ve basında çıkan bu haberlerin gerçekleş bir bağlantısı olmadığını söyledi. Nikolenko açıklamasının devamında Ukraynalı vatandaşları Afganistan'dan tahliye etmek için gönderilen bütün uçakların güvenli bir şekilde ülkeye geri döndüğünü belirterek yapılan 3 sefer sonucunda toplam 256 kişinin yurda getirildiğini ifade etti.