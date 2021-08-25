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Taliban sözcüsünden Afgan kadınlarına sokağa çıkmayın uyarısı!

Taliban Sözcüsü Mücahit, güvenlik güçlerinin Afganistan'da yaşayan kadınlara bir uyarıda bulundu ve sokağa çıkmamalarını istedi. Mücahit, uyarısına gerekçe olarak güvenlik güçlerinin kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmemesini gösterdi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:44
Taliban sözcüsünden Afgan kadınlarına sokağa çıkmayın uyarısı!
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Afganistan'ı ele geçirerek ülkede hakimiyet kuran Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, başkent Kabil'de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ülkede yaşayan Afgan kadınlara sokağa çıkmama çağrısı yapan Mücahit, bu uyarıya gerekçe olarak güvenlik güçlerinin kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almadıklarını ve bazılarının da kadınlarla nasıl konuşması gerektiğini bilmediklerini gösterdi.


Kadınların güvenlik güçleri tarafında kötü muamele görmesini engellemek için böyle bir karar aldıklarını söyleyen sözcü Mücahit, geçici olarak bir süre evde kalacak olan çalışan kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında a herhangi bir kesinti meydana gelmeyeceğini söyledi.

KADINLAR, İŞTEN ÇIKARILDIKLARINI İDDİA EDİYORLAR!

Taliban sözcüsü Mücahit'in bu iddiası üzerinde konuşan Afgan kadınları kendilerinin çalışma haklarının kalıcı olarak engelleneceği endişesi taşıdıklarını söylüyorlar. Bu açıklamalar öncesinde bazı kadınlar işyerlerine gittiklerinde iş akdinin sona erdiğini öğrendiklerini ve işten çıkarılma durumunun da kendilerine hiçbir şekilde bildirilemediğini belirttikleri öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 25.08.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
AfganistanTalibanKadınlara Sokağa çıkmayın çağrısı
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