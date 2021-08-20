Taliban'a karşı savaşan Afgan polis şefi infaz edildi!

Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan hükümetine fiilen el koymasının ardından ülkede bir kaos yaşanmaya başladı. 2020 yılında ABD ile varılan barış anlaşması süreci bu yıl uluslararası güçlerin ülkeden çekilmesiyle başlarken yabancı güçlere saldırmama hükmünü öngören Taliban Afganistan güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemlere dair bir hüküm getirmedi.

Geçtiğimiz günlerde Taliban sözcüsü 'genel af' ilan ettikleri yönünde bir açıklama yapmasına rağmen Taliban'ın eski dönemini aratmayangörüntüleri de gelmeye devam ediyor. Taliban'a üye militanlar kendilerine karşı savaşan bir Afganni yakalayarak infaz ettiği anlara ait bir görüntü dünya basınına servis edildi. Söz konusu videoda Herat'ın yakınlarında bulunan Badgis Eyaletinin polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin militanlar tarafından yakalandığı ve elleri ile gözleri bağlandıktan sonra da otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Yaklaşık bir kaç gün önce de Afganistan'ın Takhar vilayetinde yaşayan bir kadının burka giymeden sokağa çıkması nedeniyle Taliban militanları tarafından başında vurularak öldürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.