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Taliban'a karşı savaşan Afgan polis şefi infaz edildi!

Afganistan'dan gelen bir son dakika haberinde Taliban'ın 'genel af' ilan ettikten sonra bile militanlarının infazlara devam ettiği bildirildi. Taliban'a karşı savaşan bir Afgan şefinin militanlarca yakalandığı ve daha sonra korkunç bir şekilde öldürüldüğü öğrenildi.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:07
Taliban'a karşı savaşan Afgan polis şefi infaz edildi!
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Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan hükümetine fiilen el koymasının ardından ülkede bir kaos yaşanmaya başladı. 2020 yılında ABD ile varılan barış anlaşması süreci bu yıl uluslararası güçlerin ülkeden çekilmesiyle başlarken yabancı güçlere saldırmama hükmünü öngören Taliban Afganistan güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemlere dair bir hüküm getirmedi.


Geçtiğimiz günlerde Taliban sözcüsü 'genel af' ilan ettikleri yönünde bir açıklama yapmasına rağmen Taliban'ın eski dönemini aratmayan infaz görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Taliban'a üye militanlar kendilerine karşı savaşan bir Afgan polis şefini yakalayarak infaz ettiği anlara ait bir görüntü dünya basınına servis edildi. Söz konusu videoda Herat'ın yakınlarında bulunan Badgis Eyaletinin polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin militanlar tarafından yakalandığı ve elleri ile gözleri bağlandıktan sonra da  otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Yaklaşık bir kaç gün önce de Afganistan'ın Takhar vilayetinde yaşayan bir kadının burka giymeden sokağa çıkması nedeniyle Taliban militanları tarafından başında vurularak öldürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.


Son Güncelleme: 20.08.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
AfganistanTalibanInfazPolis şefi
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