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Taliban'dan ülkedeki tahliyeler için 31 Ağustos'u gösterdi

Afganistan'da bulunan yabancıların tahliyesi ile ilgili bir açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, yabancı güçlerin 31 Ağustos tarihine kadar ülkeden çıkmaları gerektiğini söyledi.

24 Ağustos 2021 Salı 21:13
Taliban'dan ülkedeki tahliyeler için 31 Ağustos'u gösterdi
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Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrası ülkeden yapılan tahliyeler devam ederken Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Kabil'de bir basın toplantısı düzenledi ve tahliyelerin son durumu hakkında konuştu. 

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mücahid, Afganistan'da hayatın normale dönmesiyle ilgili bir problem olmadığını fakat Kabil Havaalanı'nda yaşanan kaosun ülke için sorun teşkil etmeye devam ettiğini söyledi. Mücahid, Taliban liderlerinde Molla Abdulgani Birader'in ABD'nin istihbaratı CIA direktörü William Buns ile bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde kendisine sorulan soruya karşılık konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını kaydetti.


Taliban sözcüsü Mücahid, ülkede gerçekleştirilen tahliye durumları hakkında sorulan bir soruya ise yabancı güçlerin ülkeden geri çekilmeleri için daha önceden belirlenen 31 Ağustos'a kadar bütün tahliyelerini tamamlanması gerektiğini belirterek bu tarihin daha ileri bir tarihe ertelenmesini de asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Afganistan'dan tahliyelerin,  Pentagon'dan söz konusu açıklamaya jet cevap geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ''Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok.'' ifadeleri kullanıldı.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

PENTAGON'DAN JET AÇIKLAMA

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid'in basın toplantısı sonrasında ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) jet bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada Afganistan'dan geri çekilme için belirlenmiş olan 31 Ağustos tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise Pentagon'un kendisine sunduğu bu karar uyacağı ve ülkedeki tahliye sürecini 31 Ağustos tarihinden sonraya uzatmayacağı belirtildi.


Son Güncelleme: 24.08.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
ABDPentagonAfganistanTahliyeTaliban31 Ağustos
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