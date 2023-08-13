Tek bir ısırığı kalıcı ereksiyona neden olan örümcek tespit edildi!

Avusturya'da bir süpermarkette yaşanan olay dünya gündemine oturdu.

Başkent Viyana'nın batısındaki Krems an der Donau kasabasındaki bir süpermarkette, mağaza müdürünün Güney Amerika'dan ithal edilen meyve ve sebzeleri sergilediği reyonlardan bakarken muz tezgahının üzerinde bir örümcek gördü. Müdür hemen itfaiyeyi aradı ve yaklaşık 10 CM uzunluğunda siyah-kırmızı renge sahip örümcek gördüğünü yetkililere bildirdi. Uzmanlar, örümceğin Brezilya muz örümceği cinsi olduğunu söyledi.





Yetkililer, ısırması bulanık görüş, yüksek tansiyon, hızlı nefes alma ve kalıcı ereksiyonlara neden olabilen bu örümceğin bulunması için harekete geçtiler. Ancak yetkililer, herhangi bir örümcek bulamayınca süpermarketi üç gün süreyle kapatma kararı aldılar.

Brezilya'da bu yaygın örümceğin ısırıklarını inceleyen bilim adamları, iktidarsızlık sorunlarını tedavi etmek için örümcek zehrini kullanma araştırmalarına devam ediyorlar.