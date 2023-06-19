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Titanik Enkazını Görmek İçin Kullanılan Denizaltı Kayboldu

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Titanik Enkazını Görmek İçin Kullanılan Denizaltı Kayboldu
Titanik'in enkazına tur düzenleyebilmek adına kullanılan küçük denizaltı kayboldu. Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ABD'ye bağlı Boston Sahil Güvenliği tarafından denizaltıyı bulabilmek adına bugün arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Titanik'in enkazına tur düzenleyebilmek adına kullanılan küçük denizaltı Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ABD'ye bağlı Boston Sahil Güvenliği tarafından denizaltıyı bulabilmek adına bugün arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Küçük denizaltılar ile bazı zamanlar Titanik'in enkazını görebilmek adına düzenlenen turlara uzman isimler ve turistler katılıyor. Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions, olaydan önce bir anlık önce Titanik enkazına düzenledikleri turun sürdüğünü açıklamıştı. Şirketin enkazı görebilmek adına düzenlemiş olduğu 8 günlük turun maliyetinin kişi başı 250 bin dolar olduğu biliniyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor.

Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde üç bin 800 metre derinlikte yer almakta. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yapmış olduğu ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan minimum bin 500'ü yaşamını yitirmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu güne kapsamlı şekilde araştırılıyor.

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