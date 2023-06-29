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  3. Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!

Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!

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Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
"Titan" denizaltısı, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik'in enkazına daldıktan sonra ortadan kayboldu ve patlayarak içindeki 5 kişinin mezarı oldu. Olay dünya çapında dikkat çekerken, okyanus tabanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda denizaltına ulaşıldı. Olayın ardından turist denizaltısına ait kalıntılar ilk kez sergilense de dikkat çeken detay gözden kaçmadı.

Titan denizaltısının parçaları, 18 Haziran'da Titanik kazasının OceanGate şirketine ait Titanic denizaltısının bir tur sırasında içeride patlamasına ve batmasına neden olduğu trajik kazanın ardından kıyıya çıkarıldı.

Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

MUŞAMBALARLA KAPLADILAR

Fotoğrafta, ana gövde geri çekilirken, metal parçaların vinçle kamyona yüklenmeden önce branda ile kaplandığı görülüyor. ABD Sahil Güvenlikten yetkililer enkazın arasında denizaltının iniş takımlarıyla birlikte bagaj kapağının olduğunu söylediler.

Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

PARÇALAR KAZAYI AYDINLATACAK

Kanada'nın St John's kentinde bulunan Horizon Arctic gemisinden yönetilen ve uzaktan kumandalı araçlarla çalıştıktan sonra Titan enkazı indirildi ve Newfoundland, St.Petersburg limanlarından enkaz çıkarıldı.

Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

Araştırmacılar, okyanusun derinliklerinden çıkarılan enkazın soruşturmaya kazaya ışık tutması için bilgi sağlayacağını söylüyor. Enkazın nerede inceleneceği ise henüz bilinmiyor.

Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

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