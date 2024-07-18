Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın telefonunda Trump ve Biden'a ait bilgiler tespit edildi!

Saldırgan, Trump'ın resmi etkinliklerinin tarihlerini ve Demokrat Parti Ulusal Kongresi gibi önemli olayları araştırmış. FBI, silahlı saldırının nedenini anlamak amacıyla Crooks'un iki telefonunu da detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor.

FBI yetkilileri, Crooks'un güçlü partizan görüşlere sahip olduğuna veya herhangi bir işbirlikçisi olduğuna dair bir işaret bulunamadığını belirtti.

FBI Direktörü Christopher Wray, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti ve Crooks'un zihinsel sağlığıyla ilgili endişeleri olduğuna dair işaretler bulunduğunu açıkladı. Crooks'un evindeki telefonunda "majör depresif bozukluk" araştırması yaptığı ortaya çıktı.