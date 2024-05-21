Trump, tartışmalı seçim paylaşımı sosyal medyada tepkilere yol açınca paylaşımını sildi

Trump seçim sonuçları ile ilgili paylaşımını tepkiler üzerine sildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmış gibi hazırlanan tartışmalı bir paylaşım yaparak tepkilere neden oldu. Ancak gelen yoğun tepkilerin ardından Trump, paylaşımını silmek zorunda kaldı.



Paylaşımda, "Unified Reich" ifadesinin kullanılması ve ırkçı ve antisemitik söylemlere benzer ifadelerin yer alması Nazi Almanyası'nı anımsatmasıyla büyük tepki çekti. Özellikle, Nazi lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" adlı kitabındaki ifadelere benzerlik gösteren sözlerin yer alması, paylaşımın daha fazla eleştirilmesine neden oldu.

Trump'ın paylaşımında, seçimlerin kazanıldığını varsayarak yapılan tahminler ve "Birleşik Reich" adı altında ülkenin geleceğiyle ilgili ifadeler yer aldı. Bu ifadeler, Demokrat Parti üyeleri ve diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanya sözcüsü James Singer, Trump'ın paylaşımını "aşırılığa kaçan" ve "diktatörlük" niyetlerini açıkça ifade eden bir mesaj olarak değerlendirdi. Öte yandan, Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt ise paylaşımın bir kampanya videosu olmadığını ve rastgele bir hesap tarafından oluşturulduğunu belirtti.

Söz konusu paylaşım, yoğun tepkilerin ardından Trump tarafından 19 saat sonra silindi. Bu olay, Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalı paylaşımların bir yenisi olarak kayıtlara geçti.