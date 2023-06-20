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Trump'ın Gizli Belgeleri Davası 14 Ağustos'ta Başlıyor

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Trump'ın Gizli Belgeleri Davası 14 Ağustos'ta Başlıyor
ABD'li Yargıç Aileen Cannon, Trump'ın gizli belgeleri evinde alıkoymasıyla ilgili davanın 14 Ağustos'ta Florida eyaletinde başlayacağını açıkladı. Davanın, başladığı tarihi takip eden iki hafta içinde tamamlanacağı öngörülüyor.

ABD'li Yargıç Aileen Cannon, Trump'ın gizli belgeleri evinde alıkoymasıyla ilgili davanın 14 Ağustos'ta Florida eyaletinde başlayacağını açıkladı. Davanın, başladığı tarihi takip eden iki hafta içinde tamamlanacağı öngörülüyor. Trump ve avukatlarının, davayı ertelemek için baskı yapması bekleniyor. Ayrıca Trump ve avukatlarının, Adalet Bakanlığının bazı suçlamalarını geri çekeceği umuduyla "kanıtların gizliliğinin kaldırmasını" istemesi bekleniyor.

Trump'ın Florida'da yer alan "Mar-a-Lagon" adlı malikanesi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı. Trump, Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu. Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

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