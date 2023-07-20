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Tunus'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

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Tunus'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor
Tunus'un Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kenti sınırlarında bulunan Malula Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alınamıyor. Yangın bölgesinde evleri alevlerle çevrelenen 4 aile kurtarıldı. Tunus'ta yüksek sıcaklıklar ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırıyor.

Tunus Sivil Savunma Kurumu: Malula Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alınamıyor

Tunus Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kenti sınırlarında yer alan Malula Ormanı'ndaki yangının 18 Temmuz’dan bu yana kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Yangın bölgesinde evleri alevlerle çevrelenen 4 ailenin kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, Tunus Kızılayı, Tarım Bakanlığı, Tunus Ordusu ve Sivil Savunma ekiplerinin desteğiyle yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yangından dolayı Malula Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığı, misafirlerin başka sınır kapılarına yönlendirildiği kaydedildi.

Cenduba Valisi Samir Kuka, dün yaptığı açıklamada, Malula Ormanı'ndaki yangında 8 hektarlık alanın zarar gördüğünü, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

Cenduba vilayetinde geçen yıl ağustos ayında çıkan yangınlarda 450 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Tunus'ta sıcaklık 50 derecenin üstüne çıktı

Tunus'ta yüksek sıcaklıklar ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırıyor.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 13 Temmuz’da yapılan açıklamada, "benzeri görülmemiş" sıcak hava dalgasının etkisindeki ülkede temmuzun ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği belirtilmişti.

Açıklamada, güneydeki Tuzer kentinde 9 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının gölgede 48,9 dereceye, güneşte ise 57,3 dereceye ulaştığı kaydedilmişti.

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