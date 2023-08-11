Turizm cenneti Hawaii adası alevlerin esiri oldu: 53 kişi hayatını kaybetti!

Hawaii, Maui'de çıkan yangında on yedi ceset daha bulundu. Yetkililer, yangınların Lahaina şehrinin büyük bölümünü sardığını söyledi.

Hawaii'nin en büyük adalarından biri olan Maui'de devam eden yangınlarda ölü sayısı 53'e yükseldi. Birçoğu da yaralandı. Yerleşim yerlerine kadar gelen yangınlar burada büyük tahribata neden oldu. Pasifik kasırgasının ürettiği rüzgarlar yangınları körüklerken bölgedeki binlerce insan elektriksiz ve cep telefonsuz kaldı. Yıkımın çoğu Maui'deki Lahaina şehrinde meydana geldi. Dünyanın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Maui'nin yerel yönetimi, 36 ceset bulunduğunu duyurdu. Yeni yapılan açıklamada 17 ceset daha bulunduğu belirtildi.





'BİN 700 EVİN YANGINLARDAN DOLAYI YOK OLDUĞU BİLDİRİLDİ'

Bölgeden çekilen görüntülerde çok sayıda binanın tamamen veya ağır hasar gördüğünü ve 2.000'den fazla kişinin acil durum barınaklarında kaldığını gösterdiğini söyledi. Green, West Maui'de 11.000 kişinin elektrik kaybettiğini ve toplam 1.700 evin yangında yıkıldığını aktardı. 12.000 kişilik bu bölgede sahildeki teknelerin çoğunun yandığı belirtildi. Ada hükümeti, yüzlerce kilometre güneybatıyı etkileyen Dora Kasırgası'nın ürettiği rüzgarların yangının yayılmasında önemli bir etkisi olduğunu söyledi.





Yerleşim yerini çevreleyen yangınlara yakalanan çok sayıda kişinin alarm çalmadan hemen önce denize kaçtığı görüldü. ABD Sahil Güvenliğinin çok sayıda can kaybını sudan çıkardığı açıklandı. Hawaii Yerel Yetkilisi Sylvia Luke, olayla ilgili yaptığı açıklamada, hasarın boyutunun halen değerlendirildiğini aktardı.

'SAĞLIK MERKEZLERİNİN HEPSİ DOLDU'

Maui'de yaklaşık 35.000 kişi yaşıyor. Hawaii Senatörü olarak görev yapan Brian Schatz, sosyal medyada "Lahaina'nın neredeyse tamamının yandığını" ve bölgedeki sağlık merkezlerinin dumandan inhalasyon ve yanık tedavileriyle tamamen dolduğunu bildirdi. Maui'nin komşusu Büyük Ada'nın (Hawaii'nin Büyük Adası olarak da bilinir) bazı kısımlarında yangınlar çıkmaya devam ediyor.





Yetkililer, üç farklı yangının da kontrol altına alınmadığını söyledi. Arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor, ancak yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının artmasından korkuyor. Birçok yerleşim yeri boşaltıldı, yollar kapatıldı ve binlerce kişi adada kurulan geçici barınaklara sığındı.

"Yaklaşık 4.000 turist Maui'den ayrılmak üzere"





Hawaii Ulaşım Direktörü Ed Sniffen'e göre yaklaşık 4.000 turist Maui'den ayrılmayı planlıyor. ABD havayolu Southwesea Airlines, tahliye için ek uçuşlar gerçekleştirecek. Bölgede 29 elektrik direği yıkıldı. Çöken elektrik direkleri binlerce insanı cep telefonu kapsama alanından mahrum bıraktı. Elektrik kesintilerini izleyen bir web sitesi olan Poweroutages.us'a göre Hawaii'de 12.000'den fazla insan elektriksiz.

Hawaii, Pasifik Okyanusunda bulunur ve 137 adadan oluşur. Ada hükümeti 1959'da ABD eyaleti olmuştur.