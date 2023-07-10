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Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğini onayladı!

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Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğini onayladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte NATO'ya üyeliği ele alınacak olan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'la bir görüşme yaptı. Yarın Litvanya'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen üçlü görüşmeden sonra Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel, ardından Stoltenberg ve Christerson ile bir toplantı yaptı. Görüşme sonrasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili onay verdiğini ve bu onayın ise

Yarın yapılacak NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile toplantıya katıldı. Toplantıya ayrıca, NATO üyelik süreci değerlendirilecek olan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldı. Stoltenberg, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yarın yapılacak olan zirvede İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili kararını parlamentoya sunacağını söyledi.

NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsveç'in NATO'ya üyeklik süreci ele alındı ​​ve Erdoğan'ın Stoltenberg ve Christersson ile ikinci bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.

Erdoğan'ın zirvedeki ikinci görüşmesi ise Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev yapan Charles Michel ile oldu. Erdoğan'ın her iki görüşmesini de basına kapalı bir şekilde gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E ONAY ÇIKTI!

Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğini onayladı

Yaklaşık 4 saat kadar süren toplantıda İsveç'in terör örgütleri YPG/PYD ile birlikte FETÖ'ye destek vermeyeceği konusunu yinelediği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Stoltenberg'in ifadesinin manşetlerinde şunlar yer aldı:

"İlk defa terörle mücadele için özel bir koordinatör atayacağız. İsveç'in üyelik teklifini sonuçlandırmak tarihi bir adımdır. Başkan bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşeceğine dair söz verildi. Terörizme karşı birlikte çalışılacağına dair anlaşma yapıldı. Bu hem Türkiye hem de diğer NATO ittifakı için önemlidir.

"İSVEÇ, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK VERECEK"

Türkiye'nin onay sürecine ilişkin henüz ayrıntıları veremem. Kesin olarak söyleyebilirim; Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa sürede onay sürecini tamamlayacaktır. İsveç, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak Türkiye'nin Avrupa sürecini, vize serbestleşmesini ve gümrük birliğini güncelleme çabalarını destekleyecektir."

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