Türkiye'den yola çıkan gemide 'Yasadışı Göçmen' Krizi: İtalya'dan müdahale!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Müdürlüğü'nün geçtiğimiz gün Türkiye'den Fransa'ya gitmekte olan bir gemide elinde "bıçak" bulunan kaçak göçmenlerin görüldüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gemiye İtalya'ya bir müdahalede bulunacağı duyuruldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.20'de bir DFDS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. GALATA SEAWAYS, Yalova'dan Fransa'nın Sète limanına hareket eden gemide yaklaşık 15 yasadışı göçmen bulundu. Açıklamada; Kaçak göçmenlerin ellerinde bıçak olabilecek aletlerle seyahat ettiklerini gösteren kamera kayıtlarıyla birlikte gemi mürettebatının kendilerini yaşam alanlarına ve makine dairesine kilitleyip kendilerini korumaya aldıklarının belirlendiği aktarıldı.

İTALYA'DA MÜDAHALE EDİLDİ





İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya gitmekte olan bir Türk gemisine pilotluk yapan kaçak göçmenlerin İtalyan özel kuvvetleri operasyonu tarafından yakalandığını ve operasyonun başarıyla sonlandırıldığını açıkladı.

Crosetto, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Korsanlar yakalandı. Her şey iyi biter. San Marco biriminin mensuplarını, polisi, maliye polisini büyük bir işbirliği ile yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyorum."

Bakan Crossetto, telefonla 'Rete4' televizyon kanalına bağlanınca yaptığı açıklamada, kaçak göçmenlerin kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Helikopter sesini duyunca bir kısmı denize atlayarak kaçmaya çalıştılar. Ama gemi kuşatılmıştı. Askerler geminin kontrolünü ele geçirmek zorunda kaldılar ve bunu kısa sürede başardılar. Bu tür durumlar için kuvvete ihtiyaç vardır" dedi.

İtalyan ANSA ajansı tarafından aktarılan habere göre, özel kuvvetlerin ardından Türk bandıralı kargo gemisi "GALATA SEAWAYS"ı ziyaret eden İtalyan polisi ve mali polis ekipleri, tercüman aracılığıyla haberleştikleri kaçak göçmenlerin kimliklerini tespit etti.

GÖÇMENLER SURİYE, IRAK VE AFGANİSTAN UYRUKLU

Gemide bulunan 2'si kadın 15 firari arasında Suriye, Afgan ve Irak uyruklu olduğu belirtilmelidir. 15 kaçak göçmen daha sonra tutuklanarak Napoli Polis Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Bu arada Napoli Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Olayın gidişatını aydınlatmaya çalışan savcıların, geminin kaçırılmasına karışan kaçak göçmenlerin gerçek niyetlerini ve terörle bağlantılarını ortaya çıkararak kimliklerini tespit etmeye çalıştıkları kaydedildi.

KAÇAK YOLCULAR YAKALANDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk bandıralı Galata Denizyolları'nın kaçak yolcuları, İtalya'da üvenlik güçleri tarafından yapılan aramanın ardından gözaltına alınarak karaya çıkarıldı. İdari prosedürlerin tamamlanmasının ardından gemi normal yolculuğuna devam edecek. . Tüm denizcilerimize geçmiş olsun!" ifadeleri kullanıldı.