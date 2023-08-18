Türkmenistan'ın Enerji Politikası ve Doğal Gaz İhracatı

Enerji zengini Türkmenistan

Türkmenistan, dünyanın doğal gaz enerji haritasında önemli bir konuma sahiptir. Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolar, Rusya'yı enerji alanında yeni arayışlara yöneltti. Rusya, Çin'e daha fazla doğal gaz satmak istemektedir ve bu durum Türkmenistan'ı endişelendirmektedir.

Türkmenistan'ın doğal gaz ihracatı

Türkmenistan, dünyanın büyük doğal gaz rezervlerine sahip bir ülkedir ve enerji sektöründe önemli bir aktördür. Türkmenistan, Çin'e en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundadır ve ayrıca Rusya ve İran ile de doğal gaz anlaşmaları yapmıştır.

Türkmenistan'ın enerji politikası

Türkmenistan, doğal gaz rezervlerini artırmak ve ihracatını genişletmek için uluslararası enerji şirketleriyle işbirliği yapmaktadır. Ülke, TAPI doğal gaz boru hattı projesi ve Trans-Hazar boru hattı projesi gibi alternatif boru hattı projeleri üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca Türkmenistan, Avrupa pazarına açılmak için Trans-Hazar boru hattı projesini hayata geçirmek istemektedir.