Bist 100
10.364,56 1%
DOLAR
32,63 1,5%
EURO
35,57 1,29%
ALTIN
2.428,61 0,44%

Ukrayna, batı silahlarıyla Rusya'ya ilk saldırısını gerçekleştirdi

Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları Rusya topraklarında kullanmak için izin aldıktan sonra ilk saldırısını gerçekleştirdi. S-300 hava savunma sistemini hedef alan bu saldırı, uluslararası gerilimi artırdı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 21:33
Ukrayna, batı silahlarıyla Rusya'ya ilk saldırısını gerçekleştirdi

Putin Nükleer silah tehdidinde bulunmuştu: Ukrayna ilk kez NATO silahlarıyla Rus topraklarını vurdu

Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları Rusya topraklarında kullanma iznini aldıktan hemen sonra, Rusya'nın S-300 hava savunma sistemine yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdi. Bu saldırı, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahları kullanma stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın NATO silahlarını kullanmasına izin verilirse Batı, nükleer savaşa hazır olmalı" diyerek tehditte bulunmuştu. Putin'in bu açıklaması, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Rusya'dan Nükleer Silah Tatbikatı

Geçen yaz düzenlenen Ukrayna taarruzunun başarısız olmasıyla savaş, Rusya lehine ilerlemeye başladı. Rusya, Chasiv Yar’ı ele geçirerek Ukrayna’nın ikmal hattını kesmeyi hedeflerken, Harkiv’de saldırılarını yoğunlaştırarak Ukrayna askerlerini güçten düşürmeye çalışıyor. Ukrayna ise bu süreçte, Batı'dan silahları Rus topraklarında kullanmak için izin talep etti.

Batı'nın Tepkisi ve İzin Süreci

Kiev, Rusya’nın Harkiv sınırına yaptığı askeri yığınağı vurmak istiyordu ancak Batı'nın itirazları nedeniyle bunu gerçekleştiremiyordu. Fransa, İngiltere ve Polonya, Ukrayna'nın silahlarını Rus topraklarında kullanmasına izin verirken, Almanya daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. ABD ise Biden yönetimiyle bu konuda çekimserdi. Ancak, ABD’deki Cumhuriyetçiler ve Avrupa’nın baskıları sonucu bu durum değişti. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın ABD silahlarını Harkiv yakınlarında kullanmasına izin verdi. Ancak, uzun menzilli ATACMS füzeleri bu izne dahil edilmedi. Ukrayna, bu saldırılarda yaklaşık 70 km menzilli GMLRS füzelerini kullanabilecek.

İlk Saldırı ve Başarı

Pazartesi günü, Ukrayna Batı'dan aldığı silahlarla Rus topraklarına ilk saldırısını gerçekleştirdi ve Rusya’ya ait S-300 füze sistemlerinden birini vurduğunu iddia etti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın S-300 füzesi çok güzel yanıyor. Düşman topraklarında Batı silahlarının kullanılmasına izin verilmesinden sonraki ilk günler" ifadelerini kullandı. Saldırıda kullanılan silahların ABD’den mi yoksa İngiltere, Fransa ya da Polonya’dan mı geldiği net değil.

İLGİLİ HABERLER

Sadece 150 bin TL'ye 2+1 müstakil ev sahibi olmak hayal değil! Destek devletten gelecek

Sabahları yorgun uyanmaya son! Günde 1 tane yemek enerji patlaması yaşatıyor

Araç sahiplerine az önce duyuruldu! Araç muayenelerinde şaşırtan değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başladı! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

En düşük emekli maaşında flaş rakam! 4A 4B emeklileri şaşıp kalacak

Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak

Araç sahiplerine az önce duyuruldu! Araç muayenelerinde şaşırtan değişiklik

Sabahları yorgun uyanmaya son! Günde 1 tane yemek enerji patlaması yaşatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başladı! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor

Sadece 150 bin TL'ye 2+1 müstakil ev sahibi olmak hayal değil! Destek devletten gelecek

Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Doları olan karalar bağlayacak

81 ildeki tapu sahiplerinin sadece 2 günü kaldı! Ödemeyen ah vah edecek

HGS’de yüzde 50 indirim dönemi! Bayram öncesi bunu yapana bayramda bedava olacak

En az ön lisans mezunlarına iş fırsatı! Belediyeye zabıta memuru alımı yapılacak

TOKİ’den indirim kampanyası! Ayda 6900 TL ödeyerek ev sahibi olmanın kapısı aralandı

İş Bankası tek tıkla 500 TL verecek! Sadece 2 gün süre verildi