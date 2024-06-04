Ukrayna, batı silahlarıyla Rusya'ya ilk saldırısını gerçekleştirdi

Putin Nükleer silah tehdidinde bulunmuştu: Ukrayna ilk kez NATO silahlarıyla Rus topraklarını vurdu

Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları Rusya topraklarında kullanma iznini aldıktan hemen sonra, Rusya'nın S-300 hava savunma sistemine yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdi. Bu saldırı, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahları kullanma stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın NATO silahlarını kullanmasına izin verilirse Batı, nükleer savaşa hazır olmalı" diyerek tehditte bulunmuştu. Putin'in bu açıklaması, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Rusya'dan Nükleer Silah Tatbikatı

Geçen yaz düzenlenen Ukrayna taarruzunun başarısız olmasıyla savaş, Rusya lehine ilerlemeye başladı. Rusya, Chasiv Yar’ı ele geçirerek Ukrayna’nın ikmal hattını kesmeyi hedeflerken, Harkiv’de saldırılarını yoğunlaştırarak Ukrayna askerlerini güçten düşürmeye çalışıyor. Ukrayna ise bu süreçte, Batı'dan silahları Rus topraklarında kullanmak için izin talep etti.

Batı'nın Tepkisi ve İzin Süreci

Kiev, Rusya’nın Harkiv sınırına yaptığı askeri yığınağı vurmak istiyordu ancak Batı'nın itirazları nedeniyle bunu gerçekleştiremiyordu. Fransa, İngiltere ve Polonya, Ukrayna'nın silahlarını Rus topraklarında kullanmasına izin verirken, Almanya daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. ABD ise Biden yönetimiyle bu konuda çekimserdi. Ancak, ABD’deki Cumhuriyetçiler ve Avrupa’nın baskıları sonucu bu durum değişti. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın ABD silahlarını Harkiv yakınlarında kullanmasına izin verdi. Ancak, uzun menzilli ATACMS füzeleri bu izne dahil edilmedi. Ukrayna, bu saldırılarda yaklaşık 70 km menzilli GMLRS füzelerini kullanabilecek.

İlk Saldırı ve Başarı

Pazartesi günü, Ukrayna Batı'dan aldığı silahlarla Rus topraklarına ilk saldırısını gerçekleştirdi ve Rusya’ya ait S-300 füze sistemlerinden birini vurduğunu iddia etti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın S-300 füzesi çok güzel yanıyor. Düşman topraklarında Batı silahlarının kullanılmasına izin verilmesinden sonraki ilk günler" ifadelerini kullandı. Saldırıda kullanılan silahların ABD’den mi yoksa İngiltere, Fransa ya da Polonya’dan mı geldiği net değil.