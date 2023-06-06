Ukrayna'da Rus kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu! Bölge sel tehdidi altında..

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson bölgesinde, Rus kontrolünde olan Nova Kakhovka barajı vurularak çöktü ve bölgeyi sular altında bıraktı. Belediye başkanı, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamasında baraja top atışlarının isabet ettiği ifadelerine yer verirken, bölgede sel tehdinini oluştuğunu ve tahliyelere başlandığını bildirdi.

Barajın Rus güçleri tarafından yıkılmasından yaklaşık 80 yerleşimin etkilenebileceği belirtildi.

Bir Rus yetkili yaptığı açıklamada, "Zaporijya nükleer santralinde barajın hasar görmesi nedeniyle tehlikeli bir durum yok" dedi.

TAHLİYE BAŞLADI, İLK 5 SAAT KRİTİK





Edinilen bilgiler arasında, barajın yakınında bir tahliye sürecinin başladığı ve su seviyelerinin beş saat içinde kritik seviyelere ulaşacağı bilgisi de yer alıyor.

Ukrayna Atom Enerjisi Kurumu, barajdaki hasarın Zaporijya nükleer santrali için tehdit oluşturduğunu ancak santraldeki durumun şimdilerde kontrol altında olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, olayın ardından acil toplantı yapacağını bildirdi.