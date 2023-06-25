Ukrayna, Wagner İsyanı Sonrası Durumunu Değerlendirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Düşman Hatlarının Gerisindeki Hiçbir Kaos Bizim Çıkarımızadır

Rusya'daki paralı asker grubu Wagner'in, Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'na karşı isyan başlatıp bundan sonra geri çekilmesi sonrasında Ukrayna tarafından açıklamalar gelmeye devam etmekte. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yapmış olduğu açıklamada, Ukrayna için hiçbir sonuçtan bahsetmenin henüz erken olduğunu belirterek, 'Düşman hatlarının gerisindeki hiçbir kaos bizim çıkarımızadır' diye konuştu.

ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor ise Ukrayna kuvvetlerinin, Prigozhin'in isyan girişiminin Rusya ordusunda sebep olduğu zayıflıkları kullanmak için güzel bir konumda olduğuna dikkat çekti. 'Ukrayna'nın, ayaklanmadan önce güçlerini karşı saldırıya geçirmeye hazırlık yaptığını ve düşmanlarının kargaşa içinde olmasından memnun olduğunu' önemini vurgulayan Taylor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerini ileriye yönelik yeniden toparlayabileceği için Ukrayna askerlerinin hemen harekete geçmeleri gerektiğini de ifadelerine ekledi.

Ukrayna ve ABD Arasında Görüşme Gerçekleşti

Bakan Kuleba'nın dün Kiev'in Rusya'ya karşı saldırılarını ele almak üzere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamada ise, 'Washington'ın durum geliştikçe Kiev ile yakın iş birliği içinde kalacağı' belirtildi.