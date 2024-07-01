UNRWA: Gazze’de insani yardım faaliyetleri xorlaşıyor, yardımların yarısı engelleniyor

GAZZE’DE İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ BÜYÜK ENGELLERLE KARŞILAŞIYOR



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı yardım kısıtlamalarının insani müdahaleyi son derece zor hale getirdiğini açıkladı. UNRWA Gazze Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, bu konuda BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in engellemeleri nedeniyle yardımların Gazze'ye ulaşmasının büyük ölçüde zorlaştığını belirtti.

KISITLAMALAR NEDENİYLE YARDIMLAR ZORLAŞIYOR

Wateridge, "İsrail makamlarının Gazze'ye yardımların ulaşması konusunda uyguladığı kısıtlamalar, insani müdahaleyi imkansız olmasa bile son derece zor hale getiriyor." ifadelerini kullandı. UNRWA yetkilisi, Gazze'de hayat kurtarıcı yardımlarda bulunabilmek için sürekli ve öngörülebilir yardım girişine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

BM’nin X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda da bu duruma dikkat çekildi. Gazze'deki yardım ekiplerinin karşılaştığı zorlukları dile getiren Wateridge, yardımları içeri sokabilmek ve ekiplerin güvenliğini sağlamak için İsrail makamlarının onayını almaya çalıştıklarını ve bunun için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Wateridge, Gazze halkının yorgun olduğunu ve daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Binaların enkaza döndüğü, temiz suyun neredeyse hiç olmadığı ve kaynakların yetersiz olduğu Gazze'deki durumu "korkunç" olarak nitelendirdi. Sağlık alanındaki krize de dikkat çeken Wateridge, "Gazze'de çalışan doktor ve hemşirelerimiz var ama İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle ilacın bulunmadığı bir yerde doktorlar ne işe yarar ki?" diye konuştu.



İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 269 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 23 Filistinlinin yaşamını kaybettiği belirtildi. Yaralananların sayısı ise 91 olarak kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 900'e, yaralananların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği açıklandı. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşamadığı ifade edildi.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamele gördüğünü ortaya koymuştu. Haberde, Gazzelilerin gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde oturtulduğu ve 3 aya kadar tutuldukları belirtildi. Bu süreçte birçok Filistinlinin işkenceye ve insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı da kaydedildi.



YARDIMLARIN ENGELLENMESİ VE İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

BM’nin açıklamasına göre, İsrail, Gazze'ye planlı yardımların yarısından fazlasını engelliyor. Bu kısıtlamalar, Gazze'deki insani krizin daha da derinleşmesine yol açıyor. Yardım ekiplerinin güvenliğinin tehlikede olduğu ve yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşmasında büyük engellerle karşılaştığı belirtiliyor.

Gazze'deki durumun vahameti, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ancak, bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin devam edebilmesi için İsrail'in uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiği vurgulanıyor. Gazze halkının ihtiyaç duyduğu yardımların zamanında ulaştırılabilmesi için uluslararası toplumun daha fazla baskı yapması gerekiyor.