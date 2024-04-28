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Venedik'te günübirlik ziyaretçilere ücret uygulaması başladı: İşte artıları ve eksileri

Dünyanın ünlü turistik şehri Venedik, aşırı turizmin etkileriyle başa çıkmak için yeni bir adım attı. Günübirlik ziyaretçilerden alınan ücretle ilgili uygulama tartışmalara neden oldu. İşte sistemin faydaları ve dezavantajları...

Yayın Tarihi: 28.04.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 17:35
Venedik'te günübirlik ziyaretçilere ücret uygulaması başladı: İşte artıları ve eksileri

Venedik, aşırı turizmin yarattığı sorunlarla mücadele kapsamında günübirlik ziyaretçilerden ücret almaya başladı. İlk kez uygulanan bu sistemle kente giriş ücreti 5 Euro olarak belirlendi. Ancak, bu yeni düzenleme hem olumlu hem de olumsuz tepkileri beraberinde getirdi.

Faydaları arasında, aşırı turist akımının kontrol altına alınması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması bulunuyor. Ayrıca, Venedik'in tarihi ve kültürel zenginliğinin korunması da önemli bir artı olarak değerlendiriliyor.

Ancak, uygulamanın serbest dolaşım hakkını kısıtlayabileceği ve verimliliği konusunda şüphelerin olduğu belirtiliyor. Yerel halkın memnuniyetsizliği de dikkat çekiyor. Giriş ücretinin onlara fayda sağlamadığı ve kentin imajını olumsuz etkilediği düşünülüyor.

Venedik yönetimi, aşırı turizm sorununu çözmek için başka önlemler de planlıyor. Grupların kente girişinin yasaklanması ve turistik yatak sayısının sınırlanması gibi adımlar atılacak.

Uzmanlar, Venedik'te uygulanan bu yeni sistemin ne kadar etkili olacağını zamanla göstereceğini belirtiyorlar.

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