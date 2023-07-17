Von der Leyen: Rusya'nın Karadeniz Tahıl koridoru antlaşmasının bitişini kınıyorum

Von der Leyen: Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini kınıyorum

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini sonlandırma çabalarını kuvvetle kınadığını belirtti. Von der Leyen, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın bu hareketini eleştirdi.

Kremlin ise Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu açıkladı.

AB, gıda güvenliği için çalışıyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. AB'nin daha önce oluşturduğu kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini belirtti.