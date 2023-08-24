Wagner lideri Prigojin, Moskova'da düşen uçakta hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında özel bir jetin düşmesi sonucu, ülkenin bilinen paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin de dahil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Olayın son dakika bilgilerine göre, Tver bölgesinde düşen uçakta bulunan 3 mürettebat ve 10 yolcu yaşamını yitirdi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, uçaktaki yolculardan birinin Wagner grubunun kurucusu Prigojin olduğunu doğruladı.





Wagner grubu, Ukrayna ve çeşitli diğer bölgelerde faaliyet gösteren bir paramiliter güç olarak biliniyor. Grubun lideri Prigojin, son aylarda Rus yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuş ve Ukrayna'daki Wagner birimlerini yetersizlikle suçlamıştı. Prigojin ayrıca Rusya'nın Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı "beceriksizlikle" suçlayarak gerginlik yaratmıştı.

Önceki aylarda Prigojin, Rus yönetimine karşı silahlı bir isyan başlatmış ancak Belarus Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğuyla isyan sona ermişti. Prigojin ve Wagner grubu üyeleri, isyanın ardından Belarus'a gitmiş ve burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı.

Rusya'nın acil durum ekipleri olay yerine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarını tamamladı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Rusya ve uluslararası çevreler, uçağın düşüş nedeni konusunda spekülasyonlar yaparken, bazı kaynaklar uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü iddia ediyor.

Bu trajik olay, Rusya içinde ve uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Wagner lideri Prigojin'in ölümü, paramiliter grup Wagner'in geleceği ve Rusya'nın güvenlik politikaları hakkında yeni tartışmaların önünü açabilir.